Politie houdt winkeldief aan in Borculo

ForFarmers verplaatst activitei­ten van Helmond naar Deventer

8:37 Veevoederbedrijf ForFarmers, dat zijn hoofdzetel heeft in Lochem, gaat de productie van voer van de locatie in Helmond verplaatsen naar de fabrieken in Deventer, Almelo en het Duitse Rees. In Helmond wordt vooral voer voor rundvee en paarden geproduceerd.