Politie kan niet optreden tegen pannenverkopers in Lochem

Twee bestuursle­den Zorggroep Sint Maarten stappen op

15:07 Van de driehoofdige raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten blijft binnenkort alleen Patricia Bangma over. Anneke Bouwmeester en Frits Nicolai hebben besloten deze zomer te vertrekken. Onder de zorggroep vallen onder meer De Polbeek in Zutphen en Huize Gudula in Lochem. De hoofdvestiging bevindt zich in Denekamp.