Politie ‘kijkt niet op’ van 6000 euro per week voor huur van drugsschuur: ‘Is peanuts gezien de verdiensten’

En toen was gitarist Frank Ong-Alok uit Zutphen ineens live op tv, bij De Vooravond: ‘Ik dacht: rustig blijven en je ding doen’

23 maart Even wat opnemen voor de radio, dacht de Zutphense gitarist Frank Ong-Alok toen hij gistermiddag richting Amsterdam tufte. Enkele uren later was hij tot zijn eigen verbazing live op tv, in de talkshow De Vooravond. Bijna een miljoen mensen zagen Frank in de Westergasfabriek de gitaarsnaren strelen als begeleider van de van origine Surinaamse fluitist Ronald Snijders.