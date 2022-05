Politie neemt vangkooien, jachtgeweer én beschermde vogel in beslag in Winterswijk

Die controle werd gehouden in verband met eerdere waarnemingen op en bij een terrein in Winterswijk. Volgens de politie zijn bij het bezoek aan het terrein diverse overtredingen van de Wet Natuurbescherming & Dierenwelzijn vastgesteld. Niemand is aangehouden.



De in beslag genomen spullen kunnen gebruikt zijn bij illegale jacht. Of dat zo is, wordt nog onderzocht.



De politie sluit niet uit dat later vergelijkbare controles komen op andere locaties in de gemeente Winterswijk.