Politie onderschept ruim 650 xtc-pillen in auto op N18

Drie in plaats van twee jaar doen over de brugklas, het kan straks in Vorden

7:33 Het Zutphense Eligant Lyceum begint in het schooljaar 2020/2021 in Vorden met de dependance Eligant Buiten. Daar kunnen havo-, vwo- en gymnasiumleerlingen drie in plaats van twee jaar doen over hun brugklas. Het Eligant Lyceum is ontstaan uit moederscholen het Baudartius College en het Stedelijk Lyceum.