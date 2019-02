Politie-onderzoek naar doelbewust inrijden op vrouw (60) in buitengebied

video Ook na dag onderzoek denkt school Lochem nog steeds: leraar die porno keek was niet slachtof­fer grap

8 februari Het Staring College heeft vrijdag met veel leerlingen gesproken over het ‘porno-incident’ van donderdag. Een leraar googelde pornoplaatjes en leerlingen keken via de beamer mee. Ook na alle gesprekken blijft het bestuur van de school in Lochem het onwaarschijnlijk vinden dat de docent het slachtoffer is van een scholierengrap. Daar wordt op internet wel volop over gespeculeerd.