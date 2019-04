Politie onderzoekt grote afvaldumping in buitengebied van Winterswijk

Haalt de brandweer straks nog katjes uit de Achterhoek­se bomen?

8:32 DOETINCHEM - De regionale brandweer zit in financieel zwaar weer. De acht Achterhoekse gemeenten moeten samen komend jaar 2,2 miljoen euro extra betalen aan de veiligheidsregio (VNOG) om het huidige niveau van de brandweer overeind te houden. De komende maanden beraden de gemeenten zich op de vraag of dat niveau nog wel houdbaar is.