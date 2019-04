Politie onderzoekt verband tussen opblazen pin Doetinchem en opgepakte plofkraakcriminelen

Of de plofkrakers in Doetinchem ook uit Utrecht of nabije omgeving komen, is niet bekend. Wel zijn er overeenkomsten: volgens getuigen hebben zij een gasfles gebruikt om de automaat op te blazen, net zoals de in Duiven opgepakte verdachten bij zich hadden. Ook reden zij na de kraak weg op een scooter, net zoals de plofkrakers in Duitsland van plan waren. De vluchtscooter die in Doetinchem is gebruikt is nog niet teruggevonden.



Wel zijn er ‘aardig wat’ tips gegeven over de plofkraak in Doetinchem. Of er bruikbare informatie tussen zit moet volgens de politie nog blijken. De recherche is verder nog druk bezig met het bekijken van verzamelde beelden, op zoek naar aanwijzingen over de daders en hun vluchtroute.



Hoe de geldmachine tot ontploffing is gebracht blijft onduidelijk. Zo weet de politie nog niet met welke explosieven de automaat is opgeblazen. Ook over de aard van de tweede lading explosief materiaal die door de EOD is veiliggesteld, kan nog niets worden gezegd.



Mensen met informatie of tips kunnen deze nog altijd doorgeven aan de politie op 0900-8844.



