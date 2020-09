Politie ontruimt terras FC Winterswijk tijdens derby na ‘coronamelding’

video Dit vergeten park in Zutphen moet weer een oase van groen worden, maar hoe?

5 september Vlieg je met een helikopter over het gebied of kijk je via satellietbeelden op internet naar het terrein dan zie je een grote vlakte vol groen. Sta je op het terrein zelf, dan merk je er weinig van. Qua naam heeft het Emerpark in Zutphen de allure van een stadspark, qua beleving nog allerminst. Daar moet verandering in komen, vindt de gemeente Zutphen. Het gebied tussen de IJssel, de Zuidwijken, Helbergen, het Waterkwartier en de Den Elterweg (N348) moet omgetoverd worden tot een oase van groen, midden in de stad.