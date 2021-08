Politie ontvangt 4 tips over dode man Breedenbroek na uitzending Opsporing Verzocht

BREEDENBROEK - De politie heeft vier tips binnengekregen over de zaak rondom de dode Turkse man die op 6 augustus werd gevonden in het buitengebied bij Breedenbroek. Dinsdagavond werd er in het programma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de zaak.

In de uitzending van dinsdag bevestigde de politie dat de man, een 62-jarige Turk met de naam Ismail Yamak, een niet-natuurlijke dood is gestorven. Hoe de man precies aan zijn einde is gekomen wil de politie nog niet vrijgeven, omdat de NFI nog volop bezig is met het onderzoek.

Een opvallend detail dat genoemd werd in de uitzending, is dat de man geen schoenen aan had op het moment dat hij werd gevonden. Uit het feit dat de sokken aan de onderkant schoon waren, concludeert de politie dat hij op die plek is neergelegd, en er dus anderen bij betrokken zijn. Het slachtoffer zou overigens nog maar enkele weken in Nederland en /of Duitsland zijn geweest op het moment dat hij overleed.

De politie riep in de uitzending, die in het Turks werd ondertiteld, bekenden van de man op zich te melden. Kijkers die tips of bruikbare info hadden werden ook gevraagd dat te melden.

De uitzending resulteerde uiteindelijk in vier tips. Over de inhoud van die tips kan de politie nog niets zeggen. De gedeelde informatie wordt nagetrokken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.