Politie Oost Gelre rekent op postbezorgers en medewerkers van zorginstellingen

Het doel is om inbraken tegen te gaan. Daarbij kunnen die postbodes, hondenuitlaters en verzorgenden helpen: door verdachte situaties meteen via het alarmnummer 112 te melden. Een team van studenten handhaving, toezicht en veiligheid trok donderdagmiddag en -avond door Oost Gelre om de inwoners daarop te wijzen.

‘Meteen actie’

Meer waakzame ogen betekent voor de politie dat er meer actuele meldingen bij de meldkamer van de alarmcentrale binnenkomen. ,,En dat betekent dat we meteen actie kunnen ondernemen'', zegt politieman Herman ter Haar. ,,Wij kunnen alerter reageren als een verdachte situatie meteen aan de politie wordt doorgegeven. Verdacht is bijvoorbeeld als onbekenden overal naar binnen kijken, in woningen of auto's, als onbekenden aan deuren voelen of ze open zijn of ander raar gedrag.''