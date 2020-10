Politie op zoek naar winkeldief met mes in Doetinchem

Bengevoord: ‘Verdwijnen spoedeisen­de hulp funest voor kleinere ziekenhui­zen’

22 oktober WINTERSWIJK - Het verdwijnen van spoedeisende hulpposten bij ziekenhuizen is funest voor het SKB in Winterswijk en Slingeland in Doetinchem, stelt burgemeester Joris Bengevoord. ,,Daarmee hol je de functie van een ziekenhuis volledig uit.”