Politie pakt dakloze op in gekraakte flat in Doetinchem: ‘Ik heb die fiets niet gestolen’

Schoor­steen­brand in woning met rieten dak in Neede, schade aanzien­lijk

NEEDE - Aan de Hofteweg in Neede is dinsdagavond een brand ontstaan in de schoorsteen van een woning met een rieten dak. De bewoners werden door buren gewaarschuwd en konden het huis tijdig verlaten. De schade aan de woning is fors.

11 januari