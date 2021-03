Politie ramt in Terborg deur in om gewonde man uit woning te redden

Video Kringloop gaat weer dicht als ook de politie in de winkel staat: ‘Ik wilde een statement maken en dat is gelukt’

2 maart EIBERGEN - Twee uur was de winkel open, enkele tientallen klanten konden er gebruik van maken. Maar om 11.00 uur dinsdagmorgen stonden ook politie en een boa in Kringloopbedrijf Drenthen in Eibergen en werd de dienstdoende medewerker gesommeerd de deur op last van een boete weer te sluiten.