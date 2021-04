Politie rukt massaal uit naar Varsseveld en vindt een balletjespistool

Ondertussen in Berkelland Nieuwe badkamer? Zelf aan de slag, of half jaar wachten op de klusser

21 april NEEDE - Op korte termijn nieuwe tegels in de badkamer of de buitenboel geschilderd? Dan moet je hoogstwaarschijnlijk zelf de handen uit de mouwen steken of minimaal een half jaar wachten. Want de klusbedrijven zijn razenddruk en de meeste hebben tjokvolle agenda’s.