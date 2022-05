Politie schiet gewapende inbreker neer in Winterswijk; verdachte gewond in ziekenhuis

Vroeg op voor de zegen en dan dauwtrap­pen op ‘onchriste­lijk tijdstip’, aldus de pastoor

GAANDEREN - In alle vroegte verzamelden zich donderdagmorgen op de urnenbegraafplaats St. Monica in Gaanderen enkele tientallen gelovigen voor een kerkdienst in de open lucht. Na de zegen van pastoor Hans Pauw stapten ze tegen acht uur op de fiets voor een dauwtraptocht naar Netterden.

