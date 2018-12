Politie schoot terug bij schietpartij in Winterswijk

WINTERSWIJK - Bij de schietpartij van afgelopen nacht aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk, is ook geschoten door de politie. Dit nadat een agent gewond raakte door een kogel die werd afgevuurd vanuit een auto.

Deze auto werd later in de nacht gestopt op de Rondweg-West in Winterswijk. In de auto zat een vrouw, die zwaargewond was als gevolg van een schotwond. Of zij is geraakt door een politiekogel of een kogel uit een ander wapen, is niet duidelijk. De vrouw is met een helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Zij is ook aangehouden als verdachte.

Vernieling

Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur, en was het vervolg op de eerdere vernieling van onder meer een deur van een woning aan de Keizersdwarsweg. De verdachten die de deur hadden gesloopt, dreigden terug te komen, waarop de gealarmeerde politie met spoed naar het huis is gegaan.



Toen de agenten daar stonden te praten met degene die had gebeld, keerde de auto met verdachten terug en werd er geschoten. Een agent werd getroffen en raakte lichtgewond. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. De politie schoot terug op de auto, die er met hoge snelheid vandoor reed.

Waarschuwingsschoten

Even later stopten andere agenten de wagen langs de Rondweg-West. Behalve de zwaargewonde vrouw zat daar de bestuurder in, hij is aangehouden. Daarbij hebben agenten waarschuwingsschoten gelost.

Nog weer iets later zagen agenten op de Europalaan een gewonde man lopen. Ook hij werd aangehouden als verdachte en is behandeld aan zijn verwondingen. Ook in de woning aan de Keizersdwarsweg zijn nog twee mannen gearresteerd, wat het totaal aantal arrestaties op vijf brengt.

Motief onduidelijk

Over het motief van de vernieling van de deur en de daaropvolgende schietpartij heeft de politie nog niets gemeld. Aan de Keizersdwasrweg zijn twee onderzoeken gestart: één om te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie er op de agent heeft geschoten, de andere door de Rijksrecherche. Dat is gebruikelijk als agenten hun dienstwapen hebben gebruikt.

Onduidelijk is nog wanneer er conclusies getrokken kunnen worden op basis van die onderzoeken.

Volledig scherm Politie bij de woning (rechtsboven) in de Keizersdwarssteeg in Winterswijk, na de schietpartij waarbij een agent gewond raakte. © DG