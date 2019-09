Politie schrijft 164 bonnen uit bij grote controle in Aalten

De hoogst gemeten snelheid bedroeg daar 132 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. Agenten en medewerkers van de Belastingdienst en RDW verzamelden zich woensdag bij de Nijverheidsweg in Aalten. Ze plukten 112 voertuigen van de weg. De politie greep 41 keer naar het bonnenboekje.

Drugs

De meeste bestuurders gingen in de fout met hun gsm (16). Ook betrapten agenten met een lasergun nog eens zeven hardrijders. Agenten schreven ook boetes uit voor onder meer onvoldoende profiel aan de banden (2), onleesbare kentekenplaten (3) en opgevoerde scooters (3).



Ook reed een bestuurder onder invloed van drugs. Daarnaast kreeg een persoon een boete omdat hij een gebruikershoeveelheid drugs bij zich had. Het is niet bekend gemaakt of die twee overtredingen door één persoon zijn gemaakt.



De Belastingdienst betrapte geen enkel persoon in Aalten. Mogelijk deed de apparatuur het niet goed.