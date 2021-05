Politie slingert motorcrosser in natuurgebied op de bon na achtervolging

Zijdelings Coronatijd leert ons: blijf leren en kansen zien

11:03 Met twee tieners op de middelbare school is nadenken over wat je later wilt worden bij ons thuis nogal eens aan de orde. Om te beginnen natuurlijk kiezen wat je wilt studeren. Ik vermoed dat de huidige rare tijd velen op dat punt wel wakker schudt. Ook mensen die in de ogen van hun omgeving allang zijn uitgeleerd.