Politie snapt Duitse dieven met gloednieuwe harmonicabus van 3 ton in Meddo

,,We kregen een telefoontje dat er een verdachte bus in het dorp Meddo stond geparkeerd", vertelt wijkagent Willem Saris. Ter plekke zijn de twee dieven aangehouden en naar het politiebureau in Winterswijk gebracht voor verhoor.



Een van de verdachten, die nog minderjarig is, kon later worden overgedragen aan zijn ouders. De andere verdachte (18) werd later op de avond heengezonden. Bij de Duitse politie zijn de jongens bekend vanwege eerdere delicten.