Politie staat machteloos tegenover malafide verkopers in de Achterhoek: ‘Het is niet strafbaar’

DOETINCHEM/ZELHEM - De malafide verkopers van slecht gereedschap die de laatste dagen toeslaan in de Achterhoek , zijn ‘op zichzelf niet strafbaar'. Het aan de deur of vanuit een kofferbak van een auto spullen verkopen, is namelijk toegestaan.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten over de dubieuze verkooppraktijken die de laatste dagen voorkomen in veel Achterhoekse gemeenten.

Vlotte babbel

Telkens bieden ‘mannen met een vlotte babbel’ hierbij gereedschappen aan die er erg luxe en nieuw uitzien. De mannen parkeren hun auto op een oprit en verkopen de spullen vanuit hun kofferbak voor een hoge prijs. Ze komen met een aanbod dat lastig is te weigeren en gedragen zich agressief en intimiderend tegenover mensen die de spullen niet kopen. In de praktijk is het gereedschap van slechte kwaliteit.

De politie laat weten ‘machteloos te staan tegenover dit soort praktijken'. ,,Want hoewel goederen van een twijfelachtige kwaliteit verkocht worden voor een veel te hoge prijs, is er niet per definitie sprake van oplichting", aldus een woordvoerder van de politie.

‘Ga er niet op in’

Via Facebook waarschuwde de politie eerder deze week al. De verkopers waren onder meer gesignaleerd in Wehl, Doetinchem, Zelhem en Velswijk. Een woordvoerder van de politie benadrukt nog maar eens om niet met de mannen in zee te gaan.



,,Ga niet in op het aanbod. Noteer het kenteken van de auto, het signalement van de verkopers en meld het bij de politie. En blijf alert. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.”