Politie stopt verjaardagsfeest met acht man in Winterswijk

Een 21-jarige bewoner en een 28-jarige bezoeker werden aangehouden, meldt wijkagent Wim Beernink op Facebook. Ze bleken in het bezit van harddrugs.



De acht waren aan het feesten in een woonkamer van vier bij vier meter, aldus de wijkagent. Of de acht een boete hebben gekregen voor de samenscholing, is niet duidelijk.



Eerder vandaag bleek dat de politie vannacht in Arnhem ook een illegaal feest heeft beëindigd.