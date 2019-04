Politie stuit op twee gezochte personen en drie mogelijke nepvuurwapens in Winterswijk

Organisa­tie gaat na cancellen Bevrij­dings­pop Zutphen vol voor bruisende editie in 2020

12:00 Geen Bevrijdingspop in Zutphen dit jaar, het kon volgens organisator Hans Boersbroek niet anders. De financiële onzekerheid was te groot om het muzikale feestje op 5 mei te laten doorgaan. Boersbroek trok met bloedend hart een streep door het festival, maar zit geenszins bij de pakken neer. Hij is al aan het broeden op een bruisende editie in 2020.