Politie twijfelt: is vermiste jongen (17) uit Winterswijk uit vrije wil vertrokken?

,,Hij heeft zich sinds donderdag 30 januari niet thuis laten zien. Dat past niet in het beeld dat wij als politie of zijn moeder van hem heeft”, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk.



,,Het is geen frequente wegloper, en het is volledig onduidelijk waarom hij nu al drie weken van huis is. Dat samen maakt dat wij twijfelen of de jongen puur op vrijwillige basis is vertrokken.”