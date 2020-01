Politie valt binnen in Vragender; drie aanhoudingen om vermoedelijk drugslab

Tip over verdachte situatie

In totaal zijn er vier politieauto's ter plaatse. Agenten kwamen het vermoedelijke lab op het spoor nadat iemand onlangs een verdachte situatie zag op het terrein en daarom de politie belde. Dat is reden voor de politie om op onderzoek uit te gaan, zo meldt de Politie Gelderland op Twitter.

Onder andere de Landelijke Faciliteit Ontmantelen is ter plaatse. Deze forensische afdeling binnen de politie is getraind om veilig onderzoek te doen in dit soort situaties.

Onduidelijk is nog hoe groot het mogelijke lab is. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek in volle gang en is het nog te vroeg hier mededelingen over te doen.