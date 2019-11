Politie vermoedt drugsdelict in pand Amphionstraat

‘In het pand is door de brandweer vermoedelijk softdrugs gevonden', laat een woordvoerder van de politie weten.



De man die is aangehouden is een 39-jarige man uit de gemeente Bronckhorst. Hij was in het bedrijfspand dat zit onder een appartementencomplex. Het gebouw is eigendom van Sité Woondiensten. De toegangsdeur aan de achterkant is verzegeld door de politie.