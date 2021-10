Politie vindt dode motorrijder (27) in Achterhoeks bos na tip van wandelaar

Hoe het mogelijk was dat het slachtoffer langs de weg is terechtgekomen met zijn motor is nog onduidelijk. De Verkeers Ongevallen Analysedienst van de politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval.



De overleden motorrijder werd rond 08.00 uur aangetroffen. Een wandelaar vond aanvankelijk een motor nabij de mountainbikeroute. Hij schakelde de hulpdiensten in die het slachtoffer vonden.



Onduidelijk is hoe lang het slachtoffer al in het bos heeft gelegen. Ook dat wordt onderzocht.



De politie heeft de locatie ruim afgezet voor onderzoek naar het incident. Mountainbikers kunnen voorlopig geen gebruik maken van de route, wandelaars kunnen om de plek heen lopen.