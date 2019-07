Politie vindt geen bevestiging voor schietpartij in Etten

,,We hebben ter plekke gezocht naar hulzen, maar die hebben we niet aangetroffen”, zegt een woordvoerster van de politie. ,,Ook hebben we gesproken met mensen uit de omgeving maar die hebben niets gezien. We doen nog een klein vervolgonderzoek, maar tot dusverre kunnen we niet bevestigd krijgen dat het om een schietpartij gaat.’’



De knal die de melder heeft gehoord, is wellicht wat anders geweest dan een schot. De woordvoerster: ,,Die persoon zal daadwerkelijk wel een knal hebben gehoord, maar het kan bijvoorbeeld ook een knallende uitlaat zijn geweest.”