Politie vindt in Groenlo meer dan honderd wapens, die verkocht werden via internet

Vrouwen uit Terborg verdacht van handel in drugs vanuit huis in Duiven: woning maanden op slot

DUIVEN/ TERBORG - Twee vrouwen uit Terborg zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de handel in soft- en harddrugs vanuit een woning in Duiven. Agenten deden begin november een inval in het betreffende huis aan de Tamboer in Duiven en vonden er soft- en harddrugs én een vuurwapen.

18 januari