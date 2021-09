Politie vindt wietplantage bij schuurbrand in Doetinchem

Komende nacht naar de nieuwe James Bond? In Zutphen kan het om 0.07 uur, inclusief een Martini

29 september James Bond-fans kunnen de komende nacht al in Zutphen terecht voor de première van No time to die, de nieuwe film rond de illustere geheim agent. De diehards kunnen vanaf 0.07 uur - een knipoog naar geheim agent 007, zoals Bond ook wel wordt aangeduid - in bioscoop Cinemajestic genieten van de nieuwste Bond-film.