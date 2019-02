Politie vraagt camerabeelden nadat automobilist inrijdt op moeder met baby in Terborg

De politie is op zoek naar camerabeelden die meer laten zien van de bijna-aanrijding van een moeder met haar baby in kinderwagen en een hond in Terborg, afgelopen weekeinde. Dit gebeurde in een bocht in de Prins Constantijnstraat, waar de vrouw zaterdagavond ternauwernood een aanrijding kon voorkomen door opzij te springen.

Daarbij liep de moeder lichte verwondingen op, haar baby en de hond bleven ongedeerd. ,,Gelukkig hebben zij niets’’, zegt wijkagent Bart Ruesink. De politie is volop bezig met onderzoek naar de achtergronden van het incident. Er is buurtonderzoek gedaan en met getuigen gesproken, maar dit heeft volgens de politie nog weinig aanknopingspunten opgeleverd.

Wijkagent Ruesink kan in het onderzoeksbelang niet zeggen of er een vermoeden is waarom de bestuurder de vrouw heeft willen aanrijden.

Kleine, zwarte auto

De automobilist reed zaterdagavond rond 22.00 uur in een kleine, zwarte auto, met gedoofde lichten en zonder kenteken aan de achterzijde. Ruesink hoopt dat er getuigen of camerabeelden zijn, waarop de voorkant van de auto te zien is. ,,Als daarop het kenteken is te lezen, kunnen we de eigenaar achterhalen.’’