Politie vraagt hulp in zaak overval op kwetsbare man in 's-Heerenberg: ‘Wie heeft iets opvallends gezien?’

Jao Jao ‘Tegen­draads’ Reetmöls waterrad

20 augustus RIETMOLEN / NEEDE - Nog geen maand oud, maar nu al legendarisch. Het waterrad dat sinds een paar weken een ‘landmark’ vormt op de nieuwe rotonde in de N315 bij Rietmolen, is nu al populair bij passanten. Als je de rotonde in kwestie ziet als de entree van Berkelland, komend vanuit Twente, valt je natuurlijk op hoe het schoepenrad een-op-een uit het Berkellandse gemeentelogo lijkt te stammen. Hoewel we ook al ‘gemeente Rietmolen’ hebben horen noemen. Wat inspirerend kan werken bij een eventuele afscheiding, ooit, maar nu nog niet concreet aan de orde is.