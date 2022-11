Politie waarschuwt voor gevaarlijke Oekraïner, die na ontsnapping uit inrichting een auto met geweld carjackte

VREDEN - De Duitse politie is dringend op zoek naar een misdadiger die uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau is ontsnapt, vlak over de grens. De Oekraïense man is gevaarlijk, laat de politie weten, die mensen daarom dringend adviseert de man niet aan te spreken.

De man is voortvluchtig en de politie heeft geen idee waar hij is. Hij kan zich ook in de Nederlandse grensstreek bevinden.



De verdachte bedreigde op 31 oktober in Vreden (vlakbij Winterswijk) een automobilist met een stanleymes. De bestuurder werd gedwongen uit te stappen en de Oekraïener is er daarna met de auto vandoor gegaan. Die wagen is recent in Renkum teruggevonden.

Nieuwe feiten

Deze woensdag heeft de politie nieuwe feiten over de zaak naar buiten gebracht. Want behalve dat de auto is teruggevonden, heeft de politie in Vreden ook de fiets aangetroffen waarop de Oekraïner vanuit Bedburg-Hau naar Vreden is gereden.



Die fiets heeft de man achtergelaten in de buurt van een parkeerplaats.



Daar stapte de man plotseling zonder te vragen in bij een automobilist. Hem gaf hij te kennen dat hij naar een garage moest rijden. Tijdens de rit haalde de man een stanleymes tevoorschijn en bedreigde daarmee de bestuurder. Hij hield het mes tegen diens been en dwong hem naar Ahaus Alstätte te rijden.



Daar dirigeerde hij de auto naar een bospad. In het bos dwong hij de geschrokken bestuurder uit te stappen en reed de carjacker zelf weg in de auto.

Veroordeeld

De politie is er vooralsnog niet in geslaagd de voortvluchtige op te pakken. De verdachte verbleef in de psychiatrische kliniek in Bedburg-Hau na een veroordeling. De Oekraïener is geen recente oorlogsvluchteling maar verblijft al langere tijd in deze contreien.

De kliniek in Bedburg-Hau ligt vlak over de grens: vanaf Nijmegen is het 30 kilometer, vanuit ‘s-Heerenberg nog geen 20.

Met het delen van info over deze zaak hoopt de politie op reacties uit het publiek, die helpen de man op te sporen. Mogelijk herkent iemand de fiets en weet waar die vandaan komt. En wie de verdachte heeft gezien wordt dringend opgeroepen dat te melden.

Wie de man ziet, wordt gevraagd rechtstreeks de politie bellen. De verdachte kan gewapend zijn en daarom adviseert de politie zelf geen actie te ondernemen maar direct het alarmnummer te bellen. In Duitsland is dat 110, wie de man in Nederland ziet kan hier de politie bellen via 112.

