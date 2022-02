Politie waarschuwt voor verdacht busje in de Achterhoek: 'Ze komen met smoes over ophalen oud ijzer om te controleren of er mensen thuis zijn’

‘Het is een bij de politie bekende methode, om met de smoes van ophalen van oud ijzer te controleren of er mensen thuis zijn. Of om dit te noemen wanneer men betrapt wordt op het erf', aldus de politie Bronckhorst in een bericht op Facebook.

Rode bestelbus in Winterswijk

Ook in Winterswijk zijn vandaag op diverse erven verdachte personen in een bestelbus gesignaleerd. Het gaat hierbij om een rode bus van het merkt Iveco.

Bij Gert Jan te Gronde in het Winterswijkse buurtschap Woold kwam de bus even na het middaguur het erf oprijden. ,,Ze klopten aan en vroegen of we oud ijzer hadden. Daarna gingen ze weer weg. Ze komen vast niet uit deze gemeente, want dan wisten ze wel dat wij in Woold ons oud ijzer altijd opsparen voor de inleveringsactie voor de school.”