Politie waarschuwt voor verdachte telefoontjes

Bewoners worden op hun thuisnummer gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de politie. De 'agent’ vertelt de bewoners dat er criminelen zijn aangehouden met vuurwapens en dat de bewoner ‘op een lijst’ staat bij deze criminelen.



Vervolgens worden er vragen gesteld of de bewoners geld of sieraden in huis hebben. Volgens de politie hopen de nepagenten zo meer informatie in te winnen om een inbraak of een ander strafbaar feit te plegen.



De politie adviseert nooit persoonlijke informatie over de telefoon te geven, ook niet aan de politie.