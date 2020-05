Politie: ‘Wie herkent deze portemonnee-dieven in Plus-supermarkt Eibergen?’

Dat gebeurde in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland. Op de beelden is te zien hoe een man en een vrouw op vrijdag 6 maart in de supermarkt op een vrouw aflopen, die daar boodschappen doet. De man steelt de portemonnee van de klant, die in een tas aan de boodschappenkar zit.

Op de video is te zien hoe de vrouw de dief afschermt zodat hij ongezien de portemonnee kan pakken, waarna hij die bij zich stopt. Wie herkent deze man en vrouw? Neem contact op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070 of via het tipformulier. Anoniem uw tips doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.