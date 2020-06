Politie wil huiselijk geweld in Doetinchemse wijk terugdringen: ‘Cijfers hier veel hoger dan elders’

De politie maakt zich al geruime tijd zorgen over het grote aantal meldingen in Overstegen en heeft besloten actie te ondernemen. Dat gebeurt samen met andere instanties, zoals Buurtplein (gemeentelijk wijkwerk) en woningbouwvereniging Sité. Ruesink, die zich bij de politie Achterhoek West bezighoudt met zorg en veiligheid, en Rensing, wijkagent in Overstegen, trekken het project.



Overstegen, in de jaren 60 en 70 gebouwd, telt veel huurhuizen en flats. Nogal wat mensen hebben het niet breed, de sociale problematiek is in verhouding groot. Janneke Rensing noemt het ,,een kwetsbare wijk, waar ook veel mooie dingen gebeuren.”



Om allerlei redenen volgt lang niet na elke melding van huiselijk geweld actie. ,,Wij kunnen soms niets doen, omdat er geen aangifte is, of geen bewijs. Maar dat betekent niet dat er niks aan de hand is”, zegt Bart Ruesink. ,,Het is echt van groot belang dat er toch een vervolg komt.”