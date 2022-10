Politie ziet nog geen verband tussen autobranden in Doetinchem: ‘Eerst verdachte in beeld hebben’

Past het legergroen in tijden van oorlog? ‘Keep them Rolling staat symbool voor bevrijding, vrijheid. Niet voor geweld’

EIBERGEN - Op het veld tegenover het Openluchttheater in Eibergen heeft Keep them Rolling deze zaterdag een kampementje gemaakt. De avond ervoor was er de Griezeltocht voor de jeugd. Het Halloweekend is in volle gang.

30 oktober