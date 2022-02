Politie zoekt bij Berkel in Rekken naar verdwenen 70-jarige man uit Haaksbergen

Het gaat om een 70-jarige man met tenger postuur en een lengte van circa 1,75 meter. De man heeft een grijze snor. Zijn auto is aangetroffen op de parkeerplaats nabij de zandvang in de Berkel net voor de Rekkense stuw. Tussen zaterdag 29 januari ‘s avonds en maandag 31 januari ‘s morgens is hij volgens de politie op deze locatie geweest. Waar hij vervolgens gebleven is, is onduidelijk. Inmiddels is ook door de politie op en in het water van de Berkel gezocht, vooralsnog zonder resultaat.