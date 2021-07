Politie zoekt fietsendief met witte bestelwagen

Waterover­last in Doetinchem: ‘Twee jaar terug konden we zwemmen in de achtertuin. Zo erg was het nu niet, maar toch...’

6 juli DOETINCHEM - ,,Twee jaar terug konden we zwemmen in de achtertuin", zegt Maarten Reijntjes, bewoner van de Patrijslaan in Doetinchem. ,,Zo erg was het nu niet. Maar met het veranderende klimaat maak ik me wel steeds meer zorgen."