Politie zoekt vrouw die contact had met overvallers telefoonzaak in Doetinchem

video Ecoloog ziet eerste bever in de Berkel zwemmen en kan zijn ogen niet geloven: 'Fantas­tisch’

12:43 Voor het eerst sinds mensenheugenis is weer een levende bever waargenomen in rivier de Berkel. Ecoloog Michiel Schaap van Natuurmonumenten heeft de bever begin mei kunnen filmen en kon zijn ogen niet geloven. ,,Ergens heeft het dier het in z'n kop gehaald om bij Eefde de kant op te klimmen om daar het Afleidingskanaal in te duiken. Hier hebben we jarenlang op gewacht.”