Politie zoekt ‘zeer verwarde en gevaarlijke man’ in Winterswijk

Werkloos horecaper­so­neel aan de slag bij andere bedrijven: ‘Anders misschien ontslag’

6:55 DOETINCHEM/DIDAM - Horecapersoneel dat werkloos is als gevolg van de gedwongen sluiting van restaurants en cafés door corona, kan bij steeds meer andere bedrijven in de regio aan de slag. Obers, koks en keukenpersoneel werken nu in magazijnen en fabriekshallen als orderpicker, dozeninpakker of productiemedewerker.