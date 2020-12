Politieauto zwaar beschadigd na crash in Ulft

Het ongeluk gebeurde rond 03.45 uur op de Oude IJsselweg in Ulft. De agenten waren kennelijk met hoge snelheid op weg naar de melding van een autobrand.



De politieauto miste een rotonde. Hij reed eerst een aantal borden aan gort en reed rechtdoor, waarna het voertuig gelanceerd werd over een sloot en in het weiland terecht kwam.



De politieauto raakte zwaar beschadigd en is afgesleept.