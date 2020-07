Politiecellen Doetinchem blijven op slot na sluiting cellencomplex

Het lijkt er niet op dat die snel wordt gevonden voor de relatief nieuwe celruimtes bij het politiebureau aan het Hamburgerbroek, dat hier sinds begin 2014 staat. ,,Er zijn nog geen ideeën over wat erin kan komen, daar hebben we het nog niet over gehad”, zegt Patrick de Koeijer, chef van het politieteam Achterhoek-West voor Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek.



Het cellencomplex in Doetinchem, met plek voor negen arrestanten, is gesloten omdat openhouden te veel mankracht kost, vindt de eenheidsleiding van de politie Oost-Nederland. Met het sluiten van vier cellencomplexen (ook die in Tiel, Ede en Deventer zijn dicht) bespaart de politie 60 voltijdsbanen.