Politiehelikopter vindt vluchtauto in Bredevoort; mogelijk verband met plofkraak in Duitsland

Politieagenten zagen rond half 5 vanmorgen een verdachte Audi rijden op de Kottenseweg bij Winterswijk. Op het moment dat de agenten de auto wilden controleren, ging de wagen er met grote snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging werd de hulp ingeroepen van de politiehelikopter. Die vond de zwarte Audi in Bredevoort. De inzittenden waren verdwenen. De politie weet niet of er sprake is van een of twee inzittenden.

Plofkraak

Tijdens een onderzoek in de auto werden spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij een plofkraak. De politie wil niet zeggen welke spullen, dat betreft zogenoemde daderinformatie. Alleen de daders weten wat er zich in de auto bevond.



Het waren in ieder geval geen explosieven, verzekert een woordvoerder van de politie. Afgelopen nacht is in Duitsland een plofkraak gepleegd. Onderzocht wordt of er mogelijk een connectie is tussen deze kraak en de aangetroffen auto.