Politiehonden zoeken naar stoffelijk overschot in uitgebrande woning in Doetinchem

Gecontroleerd uit laten branden

Door de brand was het pand niet meer te betreden. De brandweer koos er daarom voor om het gebouw gecontroleerd uit te laten branden. Volgens de Veiligheidsregio is op die manier de rookoverlast verkort. Rond 3.00 uur werd gemeld dat de brand onder controle was. De rook was op dat moment ook sterk verminderd en er was vooral sprake van stoomvorming. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Vaker incidenten in de omgeving van de woning

Er stond vroeger een kerkje op het terrein, maar die is rond het jaar 2000 afgebrand. In de jaren '90 ging er ook een huis in vlammen op.



Het plein is een bekende hangplek in Doetinchem, maar het is niet duidelijk of dat iets met de brand te maken heeft. In 2019 werd een 17-jarige jongen neergestoken in het Amphionpark vlakbij de uitgebrande woning, daarvoor werden vier jongeren gearresteerd.