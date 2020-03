Politiek bedrijven is een moeilijk vak. Zij die deze tak van sport beoefenen zijn zelden te benijden

Ik snap het enthousiasme, maar deel het niet. Levendigheid is belangrijk, maar slechts één aspect van goed bestuur. In de jaren 80 gingen de inmiddels overleden politieke coryfeeën Albert Jurriëns (PvdA) en Karel Vogelesang (VVD) verbaal met elkaar op de vuist. Over de rechtmatigheid van de militaire dictatuur in Chili.



Uitstekend voor de levendigheid, de mannen waren aan elkaar gewaagd, maar de relevantie ontging me volledig. Helemaal bont maakten ze het in Arnhem, waar een politieke crisis uitbrak over de vraag of de nieuwste brug over de Rijn de naam van Nelson Mandela mocht dragen.