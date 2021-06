Politiek Berkelland positief over pilot tiny houses bij Eibergen

Bliksem slaat in in schoor­steen van woning in Doetinchem: veel schade, bewoner onwel

4 juni DOETINCHEM - De bliksem is vrijdagavond ingeslagen in een schoorsteen van een woning van de Bizetlaan in Doetinchem. Daarbij is veel schade ontstaan. Ook is er veel rookontwikkeling.