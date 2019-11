Politiek Berkelland volgt Eneco op de voet

BORCULO De Berkellandse politiek volgt energiereus Eneco op de voet. Het bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van de Hambroekplassen en wil daar een zonnepark aanleggen. Wat de gemeente betreft moet het daarbij blijven bij wat nodig is voor te bouwen recreatieverblijven.

Eneco is deze week in Japanse handen overgegaan. Dat maakt dat extra kritisch gekeken wordt naar hoe duurzaam Eneco energie wint. Een eerder plan voor een groter zonnepark bij de Hambroekplassen werd afgeschoten. Berkelland wil wel meewerken aan wat voor lokale energiebehoefte nodig is.

Leisurelands

Leisurelands is daarbij eigenaar en initiatiefnemer. Dat bedrijf runt al langer de (dag)recreatieplas aan de noordkant van het gebied. Nu komt ook het deel in ontwikkeling waar eerder door de BV Hambroek van Leo Lap een zandwinning werd gerund. De plannen zijn niet tot in detail helder: Leisurelands heeft recent zijn directeur-bestuurder Erik Droogh ontslagen.

Kleine lettertjes

In de raadscommissie Ruimte van de gemeente Berkelland werd de suggestie gedaan de vergunningvoorwaarden voor het plan aan te scherpen om zo te kunnen ingrijpen als grootschaliger stroom dreigt te worden gewonnen dan voor eigen gebruik nodig is. Berkelland wil de rem zetten op grootschalige zonneparken in groene omgeving. Maar wethouder Marijke van Haaren wil niet tornen aan de kleine lettertjes. Zij vindt dat de politiek het college hierin moet vertrouwen.

Aanvraag

Punt is dat de aanvraag voor de vergunningen om met de installaties voor winning van zonneenergie te beginnen, nog dit jaar zullen worden ingediend. Dan is nog niet helemaal uitgewerkt hoe het gebied verder wordt ingericht. GroenLinks-commissielid Paul Knuvers is beducht dat Eneco voor de aandeelhouders grootschaliger zal inzetten dan dat de gemeente wil om te voldoen aan de lokale behoefte in het recreatiegebied.

Vlinderpark

De omgeving van de Hambroekplassen rolt de laatste jaren van het ene in het andere plan. Jaren geleden werd ingezet op aanleg van een vlinderpark, Butterfly World. Dat plan sneuvelde. Ook op het gebied van verblijfsrecreatie is al van alles gepasseerd. Malaise in de recreatiewoningmarkt gooide roet in het eten voor een eerder plan voor een bungalowpark.