Politiek fluit Bosman terug over sporthal. ‘Heel Ruurlo staat op de kop’

Column Jonah Falke Hotel De Roode Leeuw

12 januari Voor een interview moest ik in hotel De Roode Leeuw in Terborg zijn. Een donkerbruin etablissement zoals er duizenden zijn, met dik tapijt en vriendelijke medewerkers. Het is makkelijk om je er thuis te voelen, want velen gingen je voor. Maar momenteel logeerden er slechts een paar gasten. De uitbater dacht voorzichtig over de toekomst na, al zag hij de zakelijke hotelgasten niet snel terugkeren. De globalisering kwam tot stilstand, ook in Terborg. De wereld is overal.